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Spor

Dünya devi Ferdi Kadıoğlu için geliyor! Resmi teklif yapılacak

Son iki sezondur Fenerbahçe formasıyla gösterdiği çıkışla dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri nabız yoklamaya devam ediyor. Premier Lig devi Arsenal'in, milli futbolcu için sezon sonu resmi teklif yapacağı belirtildi. İşte detaylar...

17 Nisan 2024 Çarşamba 21:09 - Güncelleme:
Dünya devi Ferdi Kadıoğlu için geliyor! Resmi teklif yapılacak
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Bu sezon Avrupa ve Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe için yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.

Sports Digitale'in haberine göre; Arsenal, Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu için sezon sonunda resmi teklif yapacak.

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ

Sarı lacivertli takımın yıldız futbolcusu için 25 milyon euroluk bir bonservis beklentisinin olduğu vurgulandı.

24 yaşındaki futbolcu ile Aston Villa, Newcastle gibi takımların da ilgilendiği biliniyor.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

20 milyon euroluk piyasa değeri bulunan Ferdi, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 44 maça çıktı ve 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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