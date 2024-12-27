İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2024 Cuma / 26 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2308
  • EURO
    36,7473
  • ALTIN
    2974.11
  • BIST100
    10012.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dünya devi gemileri yaktı! Kerem Aktürkoğlu resmen imzayı atıyor: Yılın transferi
Spor

Dünya devi gemileri yaktı! Kerem Aktürkoğlu resmen imzayı atıyor: Yılın transferi

Kerem Aktürkoğlu cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Benfica'da ortaya koyduğu performansla Avrupa'da ses getiren milli yıldız için kulüpler peşi sıra harekete geçti. Dünya devi Kerem Aktürkoğlu için kesenin ağzını açarken ocak ayında transferin bitmesi bekleniyor. İşte ayrıntılar…

Star Gazetesi-Emrullah Sarıyılmaz27 Aralık 2024 Cuma 10:59 - Güncelleme:
Dünya devi gemileri yaktı! Kerem Aktürkoğlu resmen imzayı atıyor: Yılın transferi
ABONE OL

Kerem Aktürkoğlu, tarihe geçmeye hazırlanıyor. Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'nın yolunu tutan milli futbolcu, Portekiz'de attığı gollerle gündemi sallarken, birçok takım da Kerem'i kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırdı.

KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN TAM 40 MİLYON EURO!

LaLiga ekiplerinden Barcelona'nın, Kerem Aktürkoğlu için Benfica'nın kapısını çalacağı öne sürüldü. Katalan devinin bu transfer için 40 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı belirtilirken, Portekiz ekibinin ise, teklifin yukarı yönlü revize edilmesini istediği kaydedildi.

Taraflar arasında anlaşma sağlanması halinde Kerem Aktürkoğlu'nun, Arda Turan'a ait olan 34 milyon euroluk transfer rekorunu kırarak Barcelona'nın yolunu tutması ve imzayı atması bekleniyor.

Ayrıca Kerem için Manchester United'ın da temaslarda bulunduğu ileri sürüldü.

KEREM'İN SEZON KARNESİ

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Benfica ile 25 maça çıktı. Milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 12 kez fileleri havalandırırken, 8 de asist üretti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.