Kerem Aktürkoğlu, tarihe geçmeye hazırlanıyor. Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'nın yolunu tutan milli futbolcu, Portekiz'de attığı gollerle gündemi sallarken, birçok takım da Kerem'i kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırdı.

KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN TAM 40 MİLYON EURO!

LaLiga ekiplerinden Barcelona'nın, Kerem Aktürkoğlu için Benfica'nın kapısını çalacağı öne sürüldü. Katalan devinin bu transfer için 40 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı belirtilirken, Portekiz ekibinin ise, teklifin yukarı yönlü revize edilmesini istediği kaydedildi.

Taraflar arasında anlaşma sağlanması halinde Kerem Aktürkoğlu'nun, Arda Turan'a ait olan 34 milyon euroluk transfer rekorunu kırarak Barcelona'nın yolunu tutması ve imzayı atması bekleniyor.

Ayrıca Kerem için Manchester United'ın da temaslarda bulunduğu ileri sürüldü.

KEREM'İN SEZON KARNESİ

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Benfica ile 25 maça çıktı. Milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 12 kez fileleri havalandırırken, 8 de asist üretti.