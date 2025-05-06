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Spor

Dünya devi harekete geçti! İşte Osimhen'in yeni adresi

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve adı dünya devleriyle anılan Victor Osimhen için yeni bir iddia ortaya atıldı. Nijeryalı golcünün Manchester United ile görüşmelere başladığı belirtildi.

Haber Merkezi6 Mayıs 2025 Salı 01:05 - Güncelleme:
Dünya devi harekete geçti! İşte Osimhen'in yeni adresi
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Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen için önemli bir transfer gelişmesi yaşandı.

MANU HAREKETE GEÇTİ

Victor Osimhen'in de dahil olduğu bir forvet transferi listesi hazırlayan Manchester United, Nijeryalı futbolcunun transferi için harekete geçti.

Foot Mercato'ta yer alan habere göre, Manchester United, Victor Osimhen'in transferi için Nijeryalı golcünün menajeriyle görüşme gerçekleştirdi.

YILLIK 12 MİLYON EURO

Victor Osimhen'in Premier Lig'e transfer olmaya sıcak baktığı ve 26 yaşındaki futbolcunun yıllık 12 milyon euro'luk maaşının Premier Lig ekipleri tarafından karşılanabileceği kaydedildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 37 maçta sahaya çıkan Osmimhen, 33 gol attı ve 8 asist yaptı. Osimhen, Galatasaray'daki 33 golüyle kariyer rekoru kırmıştı.

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