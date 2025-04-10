Profesyonel kariyerinde henüz 1,5 yılı geride bırakan Kenan Yıldız kısa süre içerisinde kariyer basamaklarını hızlıca tırmandı. Juventus gibi büyük bir kulüpte 10 numaralı formayı taşıyan ve A Milli Takım'ın değişmez isimlerinden olan 19 yaşındaki futbolcuya ilgi her geçen gün arttı. İspanyol devi Barcelona, Kenan Yıldız transferi için harekete geçti.

BARCELONA KENAN YILDIZ İÇİN DEEVREDE

Gelecek sezonun kadro planlamasını sürdüren Barcelona tarihe geçecek bir transfer için kolları sıvadı. İspanyol basınında yer alan haberde; Katalan devinin Kenan Yıldız için Juventus'un kapısını çalacağı aktarıldı. Barcelona'nın milli futbolcu için 50 milyon euroyu gözden çıkardığı bilgisi haberin detayları arasında yer aldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ETKENİ

Haberde ayrıca Juventus'un Şampiyonlar Ligi bileti alamaması durumunda Kenan Yıldız transferine onay verebileceği belirtildi. Aksi halde Torino temsilcisinin takımı Kenan Yıldız'ın üzerine inşa etmeyi planladığı ve uzun yıllar takımda tutmak istediği ifade edildi.

43 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Juventus formasıyla 43 maçta forma giyen Kenan Yıldız takımı adına 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. İtalyan ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç yeteneğin güncel piyasa değeri ise 45 milyon euro.

Star Gazetesi