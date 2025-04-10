İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2025 Perşembe / 12 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9178
  • EURO
    42,7099
  • ALTIN
    3858.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dünya devi işi bitirdi! Kenan Yıldız imzayı atıyor: Tarihe geçecek bonservis
Spor

Dünya devi işi bitirdi! Kenan Yıldız imzayı atıyor: Tarihe geçecek bonservis

Kenan Yıldız genç yaşında gösterdiği etkili performansla dünya devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Juventus'ta forma giyen milli futbolcuya İspanyol ekibi resmen talip oldu. Kenan Yıldız için ödenecek bonservis bedeli bile belli oldu. İşte detaylar…

10 Nisan 2025 Perşembe 18:28 - Güncelleme:
Dünya devi işi bitirdi! Kenan Yıldız imzayı atıyor: Tarihe geçecek bonservis
ABONE OL

Profesyonel kariyerinde henüz 1,5 yılı geride bırakan Kenan Yıldız kısa süre içerisinde kariyer basamaklarını hızlıca tırmandı. Juventus gibi büyük bir kulüpte 10 numaralı formayı taşıyan ve A Milli Takım'ın değişmez isimlerinden olan 19 yaşındaki futbolcuya ilgi her geçen gün arttı. İspanyol devi Barcelona, Kenan Yıldız transferi için harekete geçti.

BARCELONA KENAN YILDIZ İÇİN DEEVREDE

Gelecek sezonun kadro planlamasını sürdüren Barcelona tarihe geçecek bir transfer için kolları sıvadı. İspanyol basınında yer alan haberde; Katalan devinin Kenan Yıldız için Juventus'un kapısını çalacağı aktarıldı. Barcelona'nın milli futbolcu için 50 milyon euroyu gözden çıkardığı bilgisi haberin detayları arasında yer aldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ETKENİ

Haberde ayrıca Juventus'un Şampiyonlar Ligi bileti alamaması durumunda Kenan Yıldız transferine onay verebileceği belirtildi. Aksi halde Torino temsilcisinin takımı Kenan Yıldız'ın üzerine inşa etmeyi planladığı ve uzun yıllar takımda tutmak istediği ifade edildi.

43 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Juventus formasıyla 43 maçta forma giyen Kenan Yıldız takımı adına 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. İtalyan ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç yeteneğin güncel piyasa değeri ise 45 milyon euro.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.