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Spor

Dünya devi işi bitirdi! Orkun Kökçü rekor bedelle gidiyor

Orkun Kökçü ikinci sezonunu geçirdiği Benfica'da yıldızını parlatmaya devam ediyor. Performansıyla dünya devlerinin radarına giren 24 yaşındaki orta sahanın yeni adresini Portekiz basını duyurdu. Orkun Kökçü kariyerine Premier Lig'de devam edecek. İşte detaylar…

Haber Merkezi16 Nisan 2025 Çarşamba 19:01 - Güncelleme:
Dünya devi işi bitirdi! Orkun Kökçü rekor bedelle gidiyor
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2023 yaz transfer döneminde imza attığı Benfica'da tutuk bir başlangıç yapan Orkun Kökçü zaman içinde ritim bulmayı başardı. Özellikle bu sezon başında Kerem Aktürkoğlu'nun takıma katılması sonrasında hem oyun hem istatistik anlamında kendisini üst seviyeye çıkaran milli yıldızın bu performansı gözden kaçmadı. Premier Lig devi, Orkun Kökçü için kesenin ağzını açtı.

LİVERPOOL DA HEDEF ORKUN KÖKÇÜ

Premier Lig'de zirvede yoluna doludizgin devam eden Liverpool gelecek sezonun kadro planlaması için harekete geçti. Portekiz basınında yer alan haberlerde; Teknik direktör Arne Slot'un, orta sahayı eski öğrencisi Orkun Kökçü transferiyle güçlendirmeyi amaçladığını aktardı.

Liverpool'un Orkun Kökçü için 50 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu ancak Benfica'nın daha yüksek bir talepte bulunabileceği bilgisi haberin detayları arasında yer aldı.

RAKİBİ MANCHESTER UNİTED

Orkun Kökçü için Liverpool'un yanı sıra Premier Lig'den bir başka dev talip daha bulunuyor. Manchester United'ın, milli orta sahayla ciddi şekilde ilgilendiği öğrenilirken yaz aylarında ezeli rakibiyle bu transfer için rekabete girmesi bekleniyor.

BU SEZON 19 GOLE KATKI

Bu sezon Benfica formasıyla yaptığı skor katkısıyla dikkat çeken Orkun Kökçü sahaya çıktığı 45 maçta 11 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Kulübüyle 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 28 milyon euro olarak belirlendi.

Star Gazetesi

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