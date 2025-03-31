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Spor

Dünya devi işi bitirdi! Yusuf Akçiçek imzayı atıyor: Tarihe geçecek rakam

Yusuf Akçiçek kısa sürede gösterdiği üst düzey performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmişti. Fenerbahçe'nin genç yıldızının yeni adresini Alman basını duyurdu. Yusuf Akçiçek tarihe geçecek bir bedelle ayrılacak. İşte detaylar…

31 Mart 2025 Pazartesi 19:02 - Güncelleme:
Dünya devi işi bitirdi! Yusuf Akçiçek imzayı atıyor: Tarihe geçecek rakam
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Fenerbahçe formasıyla kariyerindeki henüz ilk profesyonel sezonunu geçiren Yusuf Akçiçek göz doldurmaya devam ediyor. Etkili futboluyla henüz 19 yaşında A Milli Takım seviyesine kadar yükselen başarılı savunmacıya talipler her geçen gün artıyor. Yusuf Akçiçek transferi için yarışta önde olan kulübü ise Alman basını duyurdu.

ALMAN DEVİNDEN YUSUF AKÇİÇEK HAREKATI

Bundesliga devi Bayern Münih, Yusuf Akçiçek transferi için harekete geçti. Alman basınında yer alan haberde; Bavyera ekibinin, Manchester United, Aston Villa, Napoli ve Ajax gibi kulüplerin takibinde olan genç stoper için girişimlerini hızlandırdığını aktardı.

Jose Mourinho tedrisatında gelişimini hızlı bir şekilde sürdüren Yusuf Akçiçek'in yaz aylarında Bayern Münh ile masaya oturacağı belirtildi.

25 MİLYON EURO TALEP EDİLECEK

Son yıllarda gerçekleştirdiği yüksek bonservisli satışlarla başarılı işlere imza atan Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek için de ciddi bir rakam talep edecek. Sarı lacivertlilerin 19 yaşındaki savunmacı için kapıyı 25 milyon eurodan açması beklenirken Bayern Münih cephesinin bu bedellere çıkabileceği ifade edildi.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 maçta forma giyen Yusuf Akçiçek takımı adına 2 gol ve 1 asist ile skor katkısı sağladı. Sarı lacivertlilerle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5,5 milyon euro olarak belirlendi.

Star Gazetesi

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