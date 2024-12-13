Dünya devi Kenan Yıldız'ı istiyor

Juventus'ta gösterdiği performansla adından söz ettiren Kenan Yıldız için transfer iddiaları ortaya atılmaya devam ediyor.

TuttoJuve'de yer alan habere göre; Manchester United, Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'la ilgileniyor.

KARAR VERİLDİ

Haberde İtalyan devinin yıldız futbolcu için kararını verdiği de yazıldı.

"KENAN SATILAMAZ"

Juventus'un Kenan Yıldız'ı "satılamaz" oyuncular arasında gördüğü ve gelecek teklifleri değerlendirmeyeceği belirtildi.

Juventus ile bu sezon 21 maça çıkan Kenan, 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.