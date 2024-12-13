İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2024 Cumartesi / 13 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,9739
  • EURO
    36,742
  • ALTIN
    2975.32
  • BIST100
    10125.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Dünya devi Kenan Yıldız'ı istiyor

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'a bir talip daha çıktı. İngiliz devi Manchester United, 19 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

13 Aralık 2024 Cuma 23:16 - Güncelleme:
Dünya devi Kenan Yıldız'ı istiyor
ABONE OL

Juventus'ta gösterdiği performansla adından söz ettiren Kenan Yıldız için transfer iddiaları ortaya atılmaya devam ediyor.

TuttoJuve'de yer alan habere göre; Manchester United, Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'la ilgileniyor.

KARAR VERİLDİ

Haberde İtalyan devinin yıldız futbolcu için kararını verdiği de yazıldı.

"KENAN SATILAMAZ"

Juventus'un Kenan Yıldız'ı "satılamaz" oyuncular arasında gördüğü ve gelecek teklifleri değerlendirmeyeceği belirtildi.

Juventus ile bu sezon 21 maça çıkan Kenan, 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.