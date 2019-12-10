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Dünya devi Mariano'ya talip oldu!

Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılması kesinleşen Mariano'nun Boca Juniors'a gidebileceği öğrenildi.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Bu sezon Argentinos Juniors’un ardından ligde ikinci sırada bulunan ve Ocak ayı için çalışmalara başlayan Boca Juniors sağ bek arayışlarına çıktı. Elinde Buffarini, Weigandt ve kiralık olarak gelen Mac Allister gibi tecrübeli futbolcuları olmasına rağmen bu oyuncularından yeterli verimi alamayan Gustavo Alfaro’nun yönetimden sağ bek transferi istediği öğrenilirken, Boca’nın Porto’da sadece 2 maçta forma giyen Saravia ile Galatasaray’la bağlarını koparmaya hazırlanan Mariano’yu listeye aldığı belirtildi.
 
Racing Club’tan 5,5 milyon Euro karşılığında transfer edilmesine karşın Sérgio Conceição’nun tercih etmediği Renzo Saravia’nın ülkesinin dev kulüplerinden Boca Juniors’a gitmeye sıcak baktığı anlaşılırken, Mariano’nun da sarı lacivertli ekibe göz kırptığı kaydedildi. Son oynanan Alanyaspor maçında 20 top kaybı yapan, geçtiğimiz hafta Trabzonspor karşısında 5 ortanın hiçbirinde isabet sağlayamayan Mariano’nun eşyalarını topladığı öğrenilirken, 33 yaşındaki Brezilyalı’nın son transferini gerçekleştirmeye hazırlandığı ifade edildi.
 

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