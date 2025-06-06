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Spor

Dünya devi peşine düştü! Arda Güler için harekete geçtiler

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Arda Güler için harekete geçti. Paris Saint-Germain'in hocası Luis Enrique milli futbolcuyu kadrosunda görmek istiyor.

Haber Merkezi6 Haziran 2025 Cuma 21:20 - Güncelleme:
Dünya devi peşine düştü! Arda Güler için harekete geçtiler
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Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Real Madrid'den Arda Güler'in transfer edilmesini istiyor.

İLK HAMLE YAPILDI

El Nacional'de yer alan habere göre; Real Madrid'de gelecek sezon için ilk 11'deki yeri henüz garanti olmayan Arda Güler'in durumu dolayısıyla PSG'den ilk hamle geldi. Haberde, Real Madrid'in kadrosuna katmaya yakın olduğu Mastantuono ile birlikte Arda'nın forma şansının daha da azalabileceği yazıldı.

ENRIQUE'NİN DÜŞÜNCESİ

Bu durumu fırsat gören PSG, Arda Güler'i kadrosuna katmak için plan yapıyor. Luis Enrique, genç futbolcunun kendisi için önemli bir parça olabileceğini düşünüyor. Milli oyuncunun transferi için kiralık transfer ve sonrasında satın alma opsiyonunun da gündemde olduğu aktarıldı.

REAL'İN DÜŞÜNCESİ

Real Madrid'in ise Arda'yı elinde tutmak istediği belirtildi. Ancak oyuncunun gelişimi için yeterli süre alamayacaksa, iyi bir kiralama planı değerlendirilebilir.

Real Madrid'de geride kalan sezonda 43 resmi maçta süre alan Arda Güler, 5 gol ve 9 asist yaptı.

  • Arda Güler
  • Luis Enrique

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