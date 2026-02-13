Inter'in Roma ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Zeki Çelik'i gündemine aldığı öne sürüldü.

İtalyan basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre, Inter'in yaz transfer dönemi planlamasında Zeki Çelik öne çıkan isimlerden biri olduğu iddia edildi.

DARMIAN VE DUMFRIES'İN YERİNE ZEKİ ÇELİK

Haberde, sezon sonunda sağ bek rotasyonunda değişime gitmesi beklenen Inter'in, sözleşmesi bitecek Matteo Darmian'la yolları ayırmayı planladığı ve geleceği belirsiz olan Denzel Dumfries için alternatif arayışına girdiği aktarıldı. Bu doğrultuda gözlerin Roma'da forma giyen Çelik'e çevrildiği belirtildi.

BONSERVİSSİZ ALINABİLİR

İddiaya göre, Çelik'in hem kanat beki hem de üçlü savunmada stoper rolünde oynayabilmesi nedeniyle Inter teknik ekibinin dikkatini çektiği ifade edildi. Ayrıca oyuncunun sözleşme uzatma teklifini geri çevirmesi sonrası sezon sonunda bonservissiz ayrılma ihtimalinin kulüp için önemli bir fırsat olarak görüldüğü vurgulandı.

Haberde, Çelik'e yalnızca Inter'in değil, Juventus ve Liverpool'un da ilgi gösterdiği belirtilirken, transferle ilgili değerlendirmelerin sürdüğü kaydedildi.