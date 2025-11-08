Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'a 80 milyon euro bonservis bedeli ile imza atan Victor Osimhen, gösterdiği performansla tüm Avrupa devlerinin ilgisini çekti. Daha önce Barcelona'nın listesine girdiği öğrenilen Nijeryalı, bu kez PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'nin yeni isteği haline geldi. İspanyol basını, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "İspanyol teknik direktör Luis Enrique, aylardır golcü ve güçlü, karakterli bir forvete ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor. Avrupa devleriyle rekabet edebilmek için Paris Saint-Germain'in, hız ve topa sahip olmaktan daha fazlasına ihtiyacı olduğunu biliyor.

İŞLERİ HİÇ KOLAY DEĞİL

Napoli'deki başarılı döneminden önce Lille'de parlayan Osimhen, bu tanıma tam uyuyor. Gücü, iki ayağıyla da bitiricilik yeteneği ve fiziksel üstünlüğü onu rakipler önemli bir tehdit haline getiriyor. 26 yaşındaki Nijeryalı, kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşıyor ve rekabetçi oyunu, onu Paris hücumuna liderlik edecek bir aday yapıyor. Sorun şu ki, Galatasaray yıldızından kolayca ayrılmak istemiyor. Türk kulübü, onun sportif ve medyatik etkisine değer veriyor, bu yüzden ancak 150 milyon euroya yakın bir teklif gelirse pazarlık yapmayı düşünecek. Paris Saint-Germain'in işi kolay olmayacak.

İNDİRİM KABUL EDİLMEYECEK

Galatasaray son ana kadar direnecek ve hiçbir indirimi kabul etmeyecek. Görüşmeler başarılı olursa, PSG dünyanın en iyi forvetlerinden birine sahip olacak. Anlaşma sağlanırsa, Paris kulübü projesinde önemli bir adım olacak ve Nijeryalı forvet, yıldızlığa yükselişinin başladığı ligde bir kez daha parlama fırsatı yakalayacak." Öte yandan Osimhen'in 150 milyon euroluk olası transferi, Türk futbol tarihinin en pahalı satışı olarak tarihe geçecek. Victor, bu sezon şu ana kadar oynadığı 11 maçta 718 dakika sahada kalarak 9 gol kaydetti.