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Spor

Dünya devinden Christ Oulai'ye kanca!

Fransız devi Paris Saint-Germain'in Trabzonspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Christ Inao Oulai'yi takibe aldığı öne sürüldü.

HABER MERKEZİ24 Haziran 2026 Çarşamba 18:29 - Güncelleme:
Dünya devinden Christ Oulai'ye kanca!
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PSG, Trabzonspor'un genç orta sahası Christ Inao Oulai'yi takibe aldı.

Fransız basınından Foot Sur 7'de yer alan habere göre PSG Sportif Direktörü Luis Campos, Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili formasıyla dikkat çeken Christ Inao Oulai'yi transfer listesine ekledi.

2006 doğumlu orta saha oyuncusunun özellikle Almanya karşısındaki performansıyla Paris ekibinin scout ekibini etkilediği belirtildi.

Haberde PSG'nin oyuncu için girişimlerini hızlandırdığı ancak transferde rekabetin yüksek olduğu ifade edildi.

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