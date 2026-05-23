Spor

Dünya devinden Vedat Muriqi atağı! Transfer için 3 neden yeterli oldu

LaLiga devi Barcelona, Robert Lewandowski'nin boşluğunu Vedat Muriqi ile doldurmak istiyor. Teknik direktör Hansi Flick'in hava toplarındaki hakimiyeti, fizik gücü ve mücadeleci yapısı nedeniyle Kosovalı golcünün transferine olumlu baktığı öğrenildi.

HABER MERKEZİ23 Mayıs 2026 Cumartesi 13:28
İspanya LaLiga ekiplerinden Barcelona'nın, yeni sezon öncesi golcü transferi için Vedat Muriqi'yi gündemine aldığı öne sürüldü.

İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre Katalan ekibi, sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Robert Lewandowski'nin yerini doldurmak için alternatif isimler üzerinde çalışıyor.

Haberde, teknik direktör Hansi Flick'in hava toplarındaki etkinliği, fizik gücü ve mücadeleci yapısı nedeniyle Muriqi'ye sıcak baktığı belirtildi.

Mallorca forması giyen deneyimli santrforun bu sezon ortaya koyduğu performansın da Barcelona yönetiminin dikkatini çektiği aktarıldı.

Öte yandan Mallorca'nın ligde kalma mücadelesi verdiği ve olası bir küme düşme durumunda Muriqi'nin serbest kalma bedelinin önemli ölçüde düşebileceği ifade edildi. Barcelona cephesinin de bu gelişmeyi yakından takip ettiği kaydedildi.

