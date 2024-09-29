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  • Dünya devini peşine taktı! Semih Kılıçsoy'un son talibi PSG
Spor

Dünya devini peşine taktı! Semih Kılıçsoy'un son talibi PSG

Geçen sezon Beşiktaş'ta yıldızı parlatan 19 yaşındaki genç futbolcu Semih Kılıçsoy'un son talibi Fransız devi PSG oldu. Gösterdiği performansla Fransızlardan tam not alan başarılı oyuncu Arda Güler gibi Süper Lig'den direkt olarak büyük bir takıma transfer olabilir. İşte detaylar...

Akşam29 Eylül 2024 Pazar 09:22 - Güncelleme:
Dünya devini peşine taktı! Semih Kılıçsoy'un son talibi PSG
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Dünyaca ünlü yıldızlarla yollarını ayıran ve Real Madrid gibi büyük potansiyelli yetenekleri toplamaya başlayan PSG, bir süredir gözlem altında tuttuğu Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy'u kadrosuna katmak istiyor.

Geçen sezon gösterdiği performansla Premier Lig takımlarından teklif alan Semih, bu kez devre arasında yuvadan uçabilir. PSG'nin futbol aklı olan Stratejik Danışman Luis Campos, Kılıçsoy'un transferi için rapor hazırladı. Fiziksel yapısı, hızı ve gol yollarındaki etkinliğiniyle Fransızları büyüleyen Semih, tıpkı Arda Güler gibi Süper Lig'den direkt olarak büyük bir takıma transfer yapabilir. Piyasa değeri 12 milyon euro olan 19 yaşındaki futbolcu için siyah beyazlılar 25 milyon euro civarında değer biçmişti. PSG, bu bedeli Semih için rahatlıkla ödeyebilir.

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