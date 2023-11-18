2014 yılından beri Trabzonspor A Takımı forması giyen başarılı kaleci Uğurcan Çakır'a dünya devi talip oldu.

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, bu sezona çok iyi bir başlangıç yaptı.

UĞURCAN ÇAKIR'A İTALYAN KANCASI

Özellikle A Milli Takım'ın başına teknik direktör Vincenzo Montella'nın gelişiyle performansı artan futbolcu İtalyan ekibi Roma'nın transfer listesine girdi.

Calciomercato'nun haberine göre Roma'nın Rui Patricio'nun son sezonu olması nedeniyle kaleci arayışında olduğu belirtildi.

Roma'nın transfer listesindeki isimlerin Monza'dan Di Gregorio ve Lecce'den Falcone olduğu kaydedildi.

UĞURCAN'IN PERFORMANSI

Güncel değeri 9 milyon Euro olan 27 yaşındaki Uğurcan Çakır, bu sezon bordo-mavili ekip ile çıktığı 12 maçta 14 gol yedi, 4 maçta ise kalesini gole kapattı.

A Milli Takım'ın kalesini ise 25 maçta koruyan Uğurcan, kalesinde toplamda 37 gol gördü, 9 maçta rakiplerine gol şansı tanımadı.