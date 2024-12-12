İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2024 Perşembe / 11 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,871
  • EURO
    36,7868
  • ALTIN
    3012.83
  • BIST100
    10058.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dünya devleri Alphonso Davies için sıraya girdi
Spor

Dünya devleri Alphonso Davies için sıraya girdi

Bayern Münih ile olan mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Alphonso Davies'in talipleri her geçen gün artıyor.

12 Aralık 2024 Perşembe 17:48 - Güncelleme:
Dünya devleri Alphonso Davies için sıraya girdi
ABONE OL

Bayern Münih ile olan mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Alphonso Davies'in geleceği belirsizliğini koruyor.

Fichajes'te yer alan habere göre; Kanadalı futbolcu ile Barcelona ve Real Madrid yakından ilgileniyor.

Bayern'in de sözleşmesini uzatmak istediği Davies için iki dev kulüple yarışa girdiği belirtildi.

REAL MADRID GERİ ADIM ATABİLİR

Haberde Real Madrid'in Kanadalı sol bekten beklediği geri dönüşü alamadığı ve alternatif isimlere yönelebileceği aktarıldı.

ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK VAR!

Mevcut durumda Alphonso Davies'in önünde Bayern Münih ve Barcelona seçeneklerinin olduğu kararını kısa süre içinde vereceği kaydedildi.

24 yaşındaki sol bek bu sezon Bayern Münih il 20 maça çıktı ve 2 asistlik performans segiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.