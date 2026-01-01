İSTANBUL 3°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ocak 2026 Perşembe / 13 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9664
  • EURO
    50,6224
  • ALTIN
    5966.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dünya devleri Bernardo Silva için pusuda
Spor

Dünya devleri Bernardo Silva için pusuda

Manchester City ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Bernardo Silva için dünya devleri beklemeye geçti. Juventus, Milan, Barcelona ve Benfica, Portekizli yıldızın durumunu yakından takip ediyor.

HABER MERKEZİ1 Ocak 2026 Perşembe 22:25 - Güncelleme:
Dünya devleri Bernardo Silva için pusuda
ABONE OL

Manchester City'de 9 yıldır forma giyen Bernardo Silva'nın geleceği, sözleşmesinin sonuna yaklaşılırken netlik kazanmaya başladı.

Deneyimli oyuncunun ocak ayında takımdan ayrılma olasılığı, Avrupa'daki transfer piyasasında büyük hareketlilik yarattı.

İngiliz basını The Sun'ın aktardığına göre; City yönetimi, Silva'nın 30 Haziran 2026'da sona erecek sözleşmesini bedelsiz kaybetmek yerine, devre arasında gelecek uygun teklifleri değerlendirmeye hazır.

31 yaşındaki orta saha oyuncusuna İtalya'dan Juventus ve Milan, İspanya'dan Barcelona ve gençliğinde formasını giydiği Benfica'nın ilgisi sürüyor.

Bu sezon Manchester City formasıyla 24 resmi maça çıkan Silva, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Pep Guardiola'nın sisteminde uzun süredir kritik bir rol üstlenen Silva'nın, kariyerinin son büyük hamlesini hangi Avrupa devinde yapacağı ise merakla bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.