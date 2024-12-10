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Spor

Dünya devleri Erling Haaland için sıraya girdi

Barcelona, Bayern Münih, PSG ve Real Madrid, Erling Haaland'ı kadrolarına katmak için planlarını yapmaya başladı.

10 Aralık 2024 Salı 23:28 - Güncelleme:
Dünya devleri Erling Haaland için sıraya girdi
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Dünyaca ünlü golcü Erling Haaland'ın geleceği hakkında heyecan verici gelişmeler yaşanıyor.

Avrupa'nın dev kulüpleri, genç gol makinesini kadrolarına katmak için şimdiden planlarını yapmaya başladı.

El Nacional'de yer alan habere göre Barcelona, Bayern Münih, PSG ve Real Madrid, Haaland'ın transferi için önümüzdeki yıllarda büyük bir mücadeleye hazırlanıyor.

100 MİLYON EURO'LUK SERBEST KALMA BEDELİ

Norveçli yıldız, Manchester City ile yeni bir sözleşme imzalarken, 100 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi koydurmayı hedefliyor.

BU SEZON NE YAPTI?

24 yaşındaki yıldız, bu sezon Manchester City formasıyla çıktığı 21 resmi maçta 18 gol attı ve 1 asist yaptı.

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