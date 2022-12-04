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Spor

Dünya devleri Joao Felix'in peşinde

Chelse, PSG ve Manchester United'ın İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'den ayrılmaya hazırlanan Joao Felix ile ilgilendiği iddia edildi.

4 Aralık 2022 Pazar 17:59 - Güncelleme:
Dünya devleri Joao Felix'in peşinde
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Atletico Madrid'den ayrılmaya hazırlanan Joao Felix ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basınında yer alan habere göre; İspanyol ekibinden ayrılmaya hazırlanan Portekizli oyuncu ile Chelsea, PSG ve Manchester United ilgileniyor.

PREMIER LİG'E SICAK

Portekizli oyuncunun yeni bir maceraya atılmak istediği ve Kış transfer döneminde Premier Lig'e gitmeye sıcak baktığı belirtildi.

NKUNKU DA LİSTEDE

Christopher Nkunku ile ilgilenen İngiliz devinin Felix'in vereceği son karara göre rotasını şekillendirebileceği ifade edildi.

Joao Felix'in Dünya Kupası sonrası geleceği ile ilgili net kararı vermesi bekleniyor.

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