Spor

Dünya devleri Leipzig'in genç yıldızı için yarışta

Dünya devleri Leipzig'in genç yıldızı Yan Diomande için yarışa girdi. Bayern Münih, Manchester United ve Paris Saint-Germain'in 19 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği bildirildi.

14 Ocak 2026 Çarşamba
Dünya devleri Leipzig'in genç yıldızı için yarışta
ABONE OL

Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig forması giyen Yan Diomande, Avrupa'nın önemli takımlarını peşine taktı.

PEŞİNDEKİ TAKIMLAR

Romano'nun haberine göre, Bayern Münih, Manchester United ve Paris Saint-Germain, 19 yaşındaki genç futbolcu ile ilgileniyor. Söz konusu üç ekibin, genç futbolcuyu takip etmek için gözlemci gönderdiği belirtildi.

Bu ekipler dışında Tottenham'ın da daha önce Diomande için gözlemci yolladığı belirtildi.

Leipzig, genç yıldızını ara transfer döneminde kesinlikle kaybetmek istemiyor. Alman ekibi, yaz transfer döneminde gelecek teklifleri ise değerlendirmeyi planlıyor.

100 MİLYON EURO

Fichajes'in haberine göre, genç futbolcusuna Avrupa'dan gelen ilginin farkında olan Leipzig, 19 yaşındaki futbolcunun bonservisi için şimdiden 100 milyon euro'luk hayallere başladı.

SEZON PERFORMANSI, SÖZLEŞMESİ

Leipzig forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan Diomande, 7 gol attı ve 4 asist yaptı.

Alman ekibi, Diomande'yi geçen yıl yaz transfer döneminde Leganes'ten 20 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı. 19 yaşındaki genç futbolcunun, Leipzig ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

