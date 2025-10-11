Dünya devleri Mike Maignan'ın peşinde

AC Milan ile sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan kaleci Mike Maignan, Avrupa transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri olmaya hazırlanıyor.

JUVENTUS'TAN HAMLE

İtalyan devi Juventus, Fransız kaleciyi bedelsiz kadrosuna katmak için hamle yapmaya hazırlanıyor. Ancak Juve, bu transferde güçlü rakiplerle karşı karşıya.

Chelsea ve Bayern Münih, Fransa Milli Takımı'nın 1 numarası Maignan'ı Dünya Kupası sonrası renklerine bağlamak için ciddi bir yarışa girmiş durumda.

PERFORMANSI

Bu sezon Milan ile 7 maça çıkan 30 yaşındaki eldiven, 5 maçta kalesini gole kapadı.