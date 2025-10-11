İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2025 Cumartesi / 19 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8557
  • EURO
    48,6561
  • ALTIN
    5404.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dünya devleri Mike Maignan'ın peşinde
Spor

Dünya devleri Mike Maignan'ın peşinde

AC Milan ile sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan kaleci Mike Maignan, Avrupa transfer piyasasının en gözde isimlerinden birisi. Oyuncu ile birçok takım ilgileniyor.

HABER MERKEZİ11 Ekim 2025 Cumartesi 22:30 - Güncelleme:
Dünya devleri Mike Maignan'ın peşinde
ABONE OL

AC Milan ile sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan kaleci Mike Maignan, Avrupa transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri olmaya hazırlanıyor.

JUVENTUS'TAN HAMLE

İtalyan devi Juventus, Fransız kaleciyi bedelsiz kadrosuna katmak için hamle yapmaya hazırlanıyor. Ancak Juve, bu transferde güçlü rakiplerle karşı karşıya.

Chelsea ve Bayern Münih, Fransa Milli Takımı'nın 1 numarası Maignan'ı Dünya Kupası sonrası renklerine bağlamak için ciddi bir yarışa girmiş durumda.

PERFORMANSI

Bu sezon Milan ile 7 maça çıkan 30 yaşındaki eldiven, 5 maçta kalesini gole kapadı.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.