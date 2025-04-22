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Spor

Dünya devleri Moise Kean için devreye girdiler

Fiorentina forması giyen Moise Kean, bu sezon gösterdiği performansla transferin gözde ismi oldu. Yıldız futbolcu için dünya devleri sıraya girdi.

Haber Merkezi22 Nisan 2025 Salı 21:51 - Güncelleme:
Dünya devleri Moise Kean için devreye girdiler
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Fiorentina forması giyen Moise Kean, bu sezon gösterdiği performansla transferin gözde ismi oldu.

BARCELONA İLGİLENİYOR

Tuttosport'un haberine göre, Barcelona, 25 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor. Barcelona'nın, Kean'ın transferi için bu yaz hamle yapmayı düşündüğü yazıldı.

BAYERN MÜNİH DE NABIZ YOKLUYOR

Di Marzio'nun haberine göre, Bayern Münih de İtalyan futbolcuyu yakından takip ediyor. Bayern Münih'in, Kean için şu anda somut bir hamlesinin olmadığı ancak Kean'a ilgi duyduğu ve performansını izlediği kaydedildi.

50 MİLYON EURO

Fiorentina'nın bir sezon daha takımda tutmak istediği Moise Kean'ın sözleşmesinde 1-15 Temmuz tarihleri arasında geçerli olan 50 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Kean'ın Fiorentina ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Fiorentina'da bu sezon 39 maçta süre bulan Kean, 23 gol attı ve 3 asist yaptı.

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