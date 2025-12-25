İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Aralık 2025 Perşembe / 6 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8512
  • EURO
    50,9195
  • ALTIN
    6170.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dünya devleri peşine düşmüştü! Trabzonspor, Oulai için servet istiyor
Spor

Dünya devleri peşine düşmüştü! Trabzonspor, Oulai için servet istiyor

Trabzonspor'un genç orta sahası Chrisst Inao Oulai, performansıyla dünya devlerinin radarına girmişti. Bordo mavililerin 19 yaşındaki futbolcu için belirlediği bonservis bedeli duyuruldu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ25 Aralık 2025 Perşembe 20:08 - Güncelleme:
Dünya devleri peşine düşmüştü! Trabzonspor, Oulai için servet istiyor
ABONE OL

Trabzonspor yaz transfer döneminde Christ Inao Oulai'yi Bastia'dan 5.5 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı. 9 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu,

Trabzonspor'da kısa sürede gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Christ Inao Oulai'nin adı Avrupa devleriyle anılırken, Fransız basınından Foot Mercato'ya göre Trabzonspor başarılı futbolcunun bonservisini belirledi.

TRABZONSPOR, OULAI İÇİN 40 MİLYON EURO İSTİYOR İDDİASI

Habere göre Trabzonspor, Christ Inao Oulai için en az 40 milyon euro talep ediyor. Yine haberde oyuncunun adının Bayern Münih, Manchester City ve Manchester United gibi dev kulüplerle anıldığı aktarıldı.

TRABZONSPOR TARİHİNE GEÇEBİLİR

Öte yandan Christ Inao Oulai'nin 40 milyon euroya transfer olması halinde genç futbolcu, Trabzonspor tarihinin en yüksek bedelli transfer satışı olarak kayıtlara geçecek.

Söz konusu alanda rekor 27.5 milyon euro (KDV dahil 33 milyon euro) ile Uğurcan Çakır'a ait. Listenin ikinci sırasında 18.5 milyon euro ile Yusuf Yazıcı yer alıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

12 yaşındaki öğrenciden müdüre tüfekli saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.