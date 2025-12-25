Trabzonspor yaz transfer döneminde Christ Inao Oulai'yi Bastia'dan 5.5 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı. 9 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu,

Trabzonspor'da kısa sürede gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Christ Inao Oulai'nin adı Avrupa devleriyle anılırken, Fransız basınından Foot Mercato'ya göre Trabzonspor başarılı futbolcunun bonservisini belirledi.

TRABZONSPOR, OULAI İÇİN 40 MİLYON EURO İSTİYOR İDDİASI

Habere göre Trabzonspor, Christ Inao Oulai için en az 40 milyon euro talep ediyor. Yine haberde oyuncunun adının Bayern Münih, Manchester City ve Manchester United gibi dev kulüplerle anıldığı aktarıldı.

TRABZONSPOR TARİHİNE GEÇEBİLİR

Öte yandan Christ Inao Oulai'nin 40 milyon euroya transfer olması halinde genç futbolcu, Trabzonspor tarihinin en yüksek bedelli transfer satışı olarak kayıtlara geçecek.

Söz konusu alanda rekor 27.5 milyon euro (KDV dahil 33 milyon euro) ile Uğurcan Çakır'a ait. Listenin ikinci sırasında 18.5 milyon euro ile Yusuf Yazıcı yer alıyor.