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  • Dünya devlerinden derbiye gözlemci akını! Yunus Akgün için geliyorlar
Spor

Dünya devlerinden derbiye gözlemci akını! Yunus Akgün için geliyorlar

Bu sezon Galatasaray'da yıldızını parlatan 24 yaşındaki genç yıldız Yunus Akgün için yarın oynanacak derbiye Avrupa'dan gözlemci akını olacak. İşte detaylar...

27 Ekim 2024 Pazar 10:16 - Güncelleme:
Dünya devlerinden derbiye gözlemci akını! Yunus Akgün için geliyorlar
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Galatasaray'ın parlayan yıldızı Yunus Akgün'e olan ilgi artıyor. Son dönemde adı birçok kulüple anılan başarılı oyuncu için Beşiktaş derbisi de kritik bir önem taşıyacak.

GÖZLEMCİ YAĞMURU

Dev derbide gözler özellikle genç yıldızların üzerinde olacak. Bunlardan biri de Yunus Akgün. Sezona müthiş bir başlangıç yapan ve hem ligde hem de Avrupa'da üst üste goller atan 24 yaşındaki futbolcuyu, Portekiz, İspanya, İngiltere, İtalya ve Belçika'dan gelen kulüp temsilcileri çıplak gözle tribünde izleyecek.

SICAK BAKIYOR

Geçen sezon kiralık gittiği Leicester'da kendisini göstermeyi başaramayan Yunus, Galatasaray'da yakaladığı çıkışla yeniden Avrupa'ya adım atmanın hesapları içerisinde.

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