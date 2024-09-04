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  • Dünya devlerine önerildi! Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi netleşiyor
Spor

Dünya devlerine önerildi! Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi netleşiyor

Fransa ekibi Lille ile sözleşmesi sona eren Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı belli oluyor. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği iddia edilen milli futbolcu, Aston Villa, Tottenham, Newcastle United, Wolverhampton, Southampton, Fulham, West Ham United ve Manchester United gibi dev kulüplere önerildi.

4 Eylül 2024 Çarşamba 22:17 - Güncelleme:
Dünya devlerine önerildi! Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi netleşiyor
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Lille ile sözleşmesi sona eren ve boşta olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı için için İngiltere'den flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

27 yaşındaki milli futbolcunun, Aston Villa, Tottenham, Newcastle United, Wolverhampton, Southampton, Fulham, West Ham United ve Manchester United gibi İngiliz ekiplerine önerildiği öne sürüldü.

GALATASARAY VE LAZIO

Öte yandan Yusuf Yazıcı'yla İtalya'dan Lazio'nun da ilgilendiği ve Galatasaray'ın milli futbolcuyu tekrar Türkiye'ye getirmek istediği iddia edildi.

Yusuf Yazıcı'nın adı daha önce Nice, Olympiakos, Lyon, Betis, Al Arabi gibi ekiplerle de anılmıştı.

Yusuf Yazıcı, son kulübü Lille'de 135 maçta 29 gol, 15 asistlik performans ortaya koymuştu.

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