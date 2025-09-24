İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Eylül 2025 Çarşamba / 2 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4556
  • EURO
    49,0886
  • ALTIN
    5016.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalistler belli oldu
Spor

Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalistler belli oldu

Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turu maçları tamamlandı.

AA24 Eylül 2025 Çarşamba 01:03 - Güncelleme:
Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalistler belli oldu
ABONE OL

Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turu maçları tamamlandı.

Başkent Manila'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda Türkiye, Polonya, İtalya, Belçika, Bulgaristan, ABD, Çekya ve İran çeyrek finale yükseldi.

Son 16 turunda alınan sonuçlar şöyle:

Türkiye-Hollanda: 3-1

Polonya-Kanada: 3-1

Arjantin-İtalya: 0-3

Belçika-Finlandiya: 3-0

Bulgaristan-Portekiz: 3-0

ABD-Slovenya: 3-1

Tunus-Çekya: 0-3

Sırbistan-İran: 2-3

ÇEYREK FİNAL PROGRAMI

Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek final maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

10.30 İtalya-Belçika

15.00 Polonya-Türkiye

25 Eylül Perşembe:

10.30 Çekya-İran

15.00 ABD-Bulgaristan

Organizasyon tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselen A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, dünya 1 numarası Polonya ile oynayacağı karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Şampiyonada yarı finaller 27 Eylül Cumartesi, üçüncülük ve final karşılaşması ise 28 Eylül Pazar günü yapılacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.