Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasındaki dev maçta sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Dünyada 100'e yakın ülkede canlı olarak yayınlanan karşılaşma sonrası manşetler de peşi sıra atıldı.

İşte dev derbi için atılan manşetler:

"KARMAŞA SÜRÜYOR"

Sport: Galatasaray ve Fenerbahçe derbisi büyük bir hararetle golsüz sonuçlandı. Ama Türk derbisi sonrası karmaşa sürüyor.

"FUTBOLDAN ÇOK TEKMELER KULLANILDI"

Marca: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, ölüm kalım mücadelesi şeklinde olmaması dikkat çekiciydi. Ancak Futboldan çok tekmelerin kullanıldığı İstanbul derbisinde golsüz beraberlik çıktı.

"KAZANAN ÇIKMADI"

Koha: Kazananı olmayan zorlu derbide Galatasaray 6 puanlık üstünlüğünü koruyor. Sahada oyuncular arasında gerginlik vardı ancak çok fazla gol fırsatı olmadı. Bu sonuçla Galatasaray şampiyonluk için iyi bir konumda.

"BEKLENTİLER BOŞA ÇIKTI"

Goal En: Türkiye'de heyecanla beklenen maç golsüz sona erdi, ancak 7 sarı kart çıktı. Galatasaray, Mourinho'nun Fenerbahçesi'nin 6 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Haftalardır, hatta aylardır heyecanla beklenen maç Galatasaray-Fenerbahçe oldu ama sonuçta beklentileri boşa çıkardı.

"MUSLERA'DAN İKİ SÜPER KURTARIŞ"

Corrieredellosport: Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan İstanbul derbisinde beraberlikten öteye geçemedi. Jose Mourinho'nun takımı rakiplerinden daha fazla "puan" almayı hak ediyordu. Lazio'nun eski kalecisi Muslera'nın, ikinci yarıda aynı pozisyonda Djiuki ve Dzeko'ya attığı iki süper kurtarış dikkat çekici.

"DERBİ BİTTİ AMA SANKİ SAVAŞ GİBİYDİ"

Fanpage: Galatasaray-Fenerbahçe 0-0 bitti ama sanki savaş gibiydi. Gerilim tavan yaptı. Mourinho, Galatasaray'dan galibiyet alıp puan farkını azaltamadı.

"GALATASARAY, MOURİNHO'YU 'IRKÇI AÇIKLAMALAR YAPMAKLA' SUÇLADI"

BBC: Galatasaray, 0-0'lık beraberliğin ardından "ırkçı açıklamalarda bulunduğu" iddiasıyla Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında "cezai işlem başlatacaklarını" duyurdu.

"GERGİNLİK YENİDEN ALEVLENDİ"

Footboom: Merakla beklenen derbide, kayırmacılık iddiaları arasında oynanan maç, Türk futbolu içindeki gerginliği yeniden alevlendirdi.

"HAYAL KIRIKLIĞI"

En.apa: Türkiye Süper Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray, kendi sahası RAMS Park'ta Fenerbahçe'yi konuk etti. Çok beklenen derbi, her iki takımın da ağları sarsamadığı hayal kırıklığı yaratan golsüz beraberlikle sona erdi.

"MOURİNHO 6 PUAN GERİDE"

Tribuna: Fenerbahçe, Galatasaray ile berabere kaldı. Mourinho'nun takımı 16 maçtır yenilmiyor ama hala 6 puan geride.

"ŞAMPİYONLUĞA BİR ADIM DAHA"

Nogomania: Galatasaray, Fenerbahçe ile golsüz berabere kalarak 6 puanlık üstünlüğünü korudu ve Süper Lig şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı.

Bu derbinin ardından Galatasaray puanını 64'e yükseltirken Fenerbahçe ise 58'e çıkardı. Okan Buruk'un öğrencileri, ligin 26. haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkacakken Fenerbahçe ise Antalyaspor'u konuk edecek.