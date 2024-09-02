Galatasaray'ın, Napoli'nin dünyaca ünlü santrforu Victor Osimhen'i kiralık olarak transfer etmek için anlaşması dünya basınında da büyük ses getirdi.

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Calciomercato: "Sansasyonel Osimhen, Napoli-Galatasaray anlaşması"

Spazio Napoli: "Mertens, Osimhen'i yeniden buluyor"

Corriere dello Sport: "Osimhen kiralık olarak Galatasaray'da. Oyuncu anlaşmaya onay verdi, artık imza atması için İstanbul'a gelmesi bekleniyor"

La Repubblica: "Galatasaray, Victor Osimhen için hızlanıyor. Nijeryalı futbolcu kiralama formülüyle birkaç saat içinde Türkiye'ye gelebilir."

The Sun: "Türkiye şampiyonu Galatasaray, Osimhen'i sezon sonuna kadar kiralamak için cesur bir hamle yaptı."

Soccernet Nigeria: "Osimhen, Chelsea'ye transferinin başarısız olmasının ardından neden Galatasaray'a katılıyor? Victor Osimhen, sarı kırmızılı kulübün üst düzey bir forvete ihtiyacı olması ve Napoli'nin onu maaş bütçesinden çıkaramama çaresizliği nedeniyle Galatasaray'a transfer olma kararı aldı. Osimhen, Galatasaray'a 4 aylığına kiralandı. Galatasaray'ın Mauro Icardi'nin sakatlığı nedeniyle Osimhen'i transfer etmeye karar verdiği ortaya çıktı."

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