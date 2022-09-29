İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Eylül 2022 Perşembe / 4 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5499
  • EURO
    18,0334
  • ALTIN
    983.77
  • BIST100
    3176.19
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dünya Göçebe Oyunları'nda kökbörü maçları nefes kesti!
Spor

Dünya Göçebe Oyunları'nda kökbörü maçları nefes kesti!

Dünya Etnospor Konfederasyonunca dördüncüsü Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın ilk gününde kökbörü (kökpar) müsabakaları gerçekleştirildi.

AA29 Eylül 2022 Perşembe 15:20 - Güncelleme:
Dünya Göçebe Oyunları'nda kökbörü maçları nefes kesti!
ABONE OL

İznik Gölü kıyısında başlayan oyunlar kapsamında Türklerin ata sporlarından olan ve "at üzerinde oğlak yakalama" olarak bilinen kökbörü mücadelesi yapıldı.

Sporcular, oğlak derisinin içinin doldurulmasıyla hazırlanan yaklaşık 30 kilogram ağırlığındaki temsili oğlağı, yerden kaparak at üzerinde taşıyıp rakibin kalesine bırakmaya çalıştı.

Müsabakaların ilkinde Kazakistan, Özbekistan'ı 7-1 mağlup etti.

Günün ikinci maçında Türkiye, Kırgızistan ile karşılaştı. Geleneksel sporcuların atlarıyla kıyasıya mücadelesini Kırgızistan 9-3 kazandı.

Kökbörü müsabakaları etkinliğin diğer günlerinde de devam edecek.

  • kökbörü
  • Dünya Göçebe Oyunları
  • Dünya Etnospor Konfederasyonu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.