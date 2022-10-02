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Spor

Dünya Göçebe Oyunları'nda Tatar güreşine büyük ilgi

Dünya Göçebe Oyunları Komitesi tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nda Tatar güreşi müsabakaları gerçekleştiriliyor.

AA2 Ekim 2022 Pazar 14:38 - Güncelleme:
Dünya Göçebe Oyunları'nda Tatar güreşine büyük ilgi
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Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nün kıyısında "Gelenekten Geleceğe Bir'iz!" sloganıyla organize edilen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu mücadele ediyor.

Oyunların son gününde Tatar güreşi müsabakaları yapılıyor.

Kuşak güreşi olarak da bilinen bu mücadelede sporcular, birbirlerinin kuşaklarını tutarak güreşiyor. Güreş sırasında rakibinin kuşağını bırakmanın yasak olduğu mücadelede, kuşağı bırakan ya da sırtı yere gelen sporcu müsabakayı kaybediyor.

Farklı sıkletlerdeki güreşçilerin birbirine rakip olduğu, kıran kırana geçen güreşler büyük ilgiyle takip ediliyor.

Minder üzerinde yapılan güreşlere 15 ülkeden yaklaşık 100 sporcu katılıyor.

  • Dünya Göçebe Oyunları
  • İznik
  • Tatar güreşi

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