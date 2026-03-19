Dünya günlerdir Arda Güler'in bu golünü konuşuyor! LaLiga'dan resmi açıklama geldi

Real Madrid'in Elche'yi 4-1 mağlup ettiği maçta milli futbolcu Arda Güler'in kendi yarı sahasından attığı gol dünya basınında geniş yer bulmuştu. LaLiga'dan resmi açıklama geldi. Arda Güler, rakip fileleri tam 68.6 metreden buldu. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ19 Mart 2026 Perşembe 16:20
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Elche'ye attığı golle büyük ses getirdi. Yaklaşık 70 metreden atıldığı düşünülen gol için LaLiga'dan resmi açıklama geldi.

LaLiga sosyal medya hesabı golün kaç metreden atıldığını resmen açıkladı. LaLiga hesabının paylaştığına göre Arda Güler, Elche filelerini tam 68.6 metreden buldu.

LaLiga'nın yaptığı paylaşımda, "Gol olma ihtimali %0,1. %99,9 inanç. Arda Güler'den 68,6 metrelik inanılmaz şut." ifadeleri yer aldı.

ARDA GÜLER'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Real Madrid formasıyla bu sezon 44 maçta forma giyen milli futbolcu Arda Güler 4 gol 13 asistle skora katkı sağladı.

