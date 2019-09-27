Dünya İstanbul’da buluşacak

DÜNYA Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl 3-6 Ekim tarihleri arasında 4’üncü kez düzenlenecek olan Etnospor Kültür Festivali’nde geri sayım başladı. 16 ülkeden bine yakın sporcunun katılacağı Atatürk Havalimanı’ndaki festivalde 12 geleneksel spor dalında yarışmalar yapılacak. Festival; azim, kararlılık ve mücadelenin vurgulandığı “Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın” sloganıyla düzenlenecek. Etnospor Kültür Festivali’nin dünyadaki kültürel zenginliğin artışına katkıda bulunacağını söyleyen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, “Geleneksel spora katkının dünyanın zenginliğine katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Sadece Türkiye’deki değil dünyadaki bütün geleneksel sporları yaşatmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu sene Arjantinli misafirlerimiz olacak ve her sene dünyanın farklı köşelerinden sporları İstanbul ve Türkiye ile buluşturacağız. Bu seneki sloganımız ‘Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın’ olacak. Bu sloganı çok düşündük. Bir iddia ortaya koyduk, artık, ‘biz yapamayız, şu mücadeleden geri kaldık’ devirleri bitti. Biz Türkiye olarak bu mücadeleden dönmeyeceğiz. Sporda da, kültürel dirilişimiz için de dönmeyeceğiz. İnşallah sporcularımız da bunu sahada ortaya koyacak” ifadelerini kullandı.