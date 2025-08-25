Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda 4. gün tamamlandı

Tayland'da düzenlenen Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda dördüncü gün tamamlandı.

Organizasyonun dördüncü gününde E, F, G ve H gruplarında 8 karşılaşma yapıldı.Şampiyonadaki ikinci maçında Bulgaristan'ı 25-23, 25-19 ve 25-13'lük setlerle 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.Günün diğer sonuçları şöyle:E Grubu: (Nakhon Ratchasima)Türkiye-Bulgaristan: 3-0Kanada-İspanya: 3-2F Grubu: (Chiang Mai)Dominik Cumhuriyeti-Meksika: 3-0Çin-Kolombiya: 3-1G Grubu: (Phuket)Almanya-Vietnam: 3-0Polonya-Kenya: 3-1H Grubu: (Bangkok)Japonya-Ukrayna: 3-2Sırbistan-Kamerun: 3-0