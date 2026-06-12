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Spor

Dünya Kupası açılışında kart yağmuru! Tarihe geçen maç

2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika arasında oynanan mücadelede 3 kırmızı kart çıktı. Brezilyalı hakem Wilton Sampaio'nun üç kez kırmızı kartına başvurduğu karşılaşma, açılış maçları tarihine geçti.

HABER MERKEZİ12 Haziran 2026 Cuma 00:27 - Güncelleme:
Dünya Kupası açılışında kart yağmuru! Tarihe geçen maç
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2026 Dünya Kupası heyecanı, Meksika - Güney Afrika maçıyla başladı. Meksika'nın 2-0 kazandığı karşılaşmada 3 kırmızı kart birden çıktı.

Güney Afrika ise 49. dakikada Sithole'nin ve 84. dakikada Zwane'nin kırmızı kart görmeleri sonucu mücadeleyi 9 kişi tamamladı.

Meksika'da ise 90+1. dakikada Montes kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmanın Brezilyalı hakemi Wilton Sampaio, maç boyunca 3 kez kırmızı kartına başvurdu. İkisi Güney Afrika ve birisi Meksika olmak üzere 3 kırmızı kartın çıktığı maç, bu alanda Dünya Kupası açılış maçları tarihine de geçti.

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