30 Mart 2026 Pazartesi / 12 Sevval 1447
  • Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda final heyecanı!
Spor

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda final heyecanı!

Avrupa kıtasından Dünya Kupası'na katılacak son 4 takımı belirleyecek play-off turu final maçları yarın oynanacak. A Milli Futbol Takımı deplasmanda Kosova ile karşılaşacak.

AA30 Mart 2026 Pazartesi 12:13 - Güncelleme:
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu final karşılaşmaları yarın yapılacak.

Avrupa kıtasından Dünya Kupası'na katılacak son 4 takım, play-off finallerinde oynanacak 4 maçla belirlenecek.

Yarı finalde Romanya'yı 1-0'lık skorla geçen A Milli Futbol Takımı, play-off turu finalinde TSİ 21.45'te Kosova'ya konuk olacak.

Milliler, rakibini geçmesi halinde 24 sene sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Tamamı TSİ 21.45'te başlayacak play-off turu final maçlarının programı şöyle:

Bosna Hersek-İtalya

İsveç-Polonya

KOSOVA-TÜRKİYE

Çekya-Danimarka

