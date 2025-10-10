İSTANBUL 21°C / 13°C
Spor

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta başladı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı oynanan 8 karşılaşmayla başladı. İşte mücadelelerde alınan sonuçlar...

10 Ekim 2025 Cuma 00:08
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta başladı
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı başladı.

Elemelerde C, G, H ve L gruplarında 8 maç oynandı.

Avusturya, evinde San Marino'yu 10-0 ve Danimarka, deplasmanda Belarus'u 6-0 gibi farklı skorlarla mağlup etti.

Alınan sonuçlar şöyle:

- C Grubu

Belarus-Danimarka: 0-6

İskoçya-Yunanistan: 3-1

- G Grubu

Finlandiya-Litvanya: 2-1

Malta-Hollanda: 0-4

- H Grubu

Avusturya-San Marino: 10-0

Kıbrıs Rum Kesimi-Bosna Hersek: 2-2

- L Grubu

Çekya-Hırvatistan: 0-0

Faroe Adaları-Karadağ: 4-0

  • FIFA Dünya Kupası
  • Avrupa Elemeleri
  • 7. Hafta

