Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9. hafta perdesi yarın açılacak

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftası, yarın oynanacak 8 maçla başlayacak.

12 Kasım 2025 Çarşamba
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftası, yarın 8 maçla başlayacak.

A Milli Futbol Takımı, 15 Kasım Cumartesi günü Bulgaristan'ı konuk edecek.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9. haftanın programı şöyle:

Yarın:

D Grubu

20:00 Azerbaycan-İzlanda

22:45 Fransa-Ukrayna

F Grubu

20:00 Ermenistan-Macaristan

22:45 İrlanda-Portekiz

I Grubu

20:00 Norveç-Estonya

22:45 Moldova-İtalya

K Grubu

22:45 Andorra-Arnavutluk

22:45 İngiltere-Sırbistan

14 Kasım Cuma

A Grubu

22:45 Lüksemburg-Almanya

22:45 Slovakya-Kuzey İrlanda

G Grubu

20:00 Finlandiya-Malta

22:45 Polonya-Hollanda

L Grubu

22:45 Cebelitarık-Karadağ

22:45 Hırvatistan-Faroe Adaları

15 Kasım Cumartesi

B Grubu

22:45 İsviçre-İsveç

22:45 Slovenya-Kosova

C Grubu

22:45 Danimarka-Belarus

22:45 Yunanistan-İskoçya

E Grubu

20:00 Türkiye-Bulgaristan

20:00 Gürcistan-İspanya

H Grubu

20:00 Kıbrıs Rum Kesimi-Avusturya

22:45 Bosna-Hersek-Romanya

J Grubu

17:00 Kazakistan-Belçika

20:00 Liechtenstein-Galler

