Spor

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9. hafta tamamlandı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9. hafta heyecanı, B, C, E, H ve J gruplarında oynanan 10 maçla tamamlandı.

16 Kasım 2025 Pazar 01:44
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9. hafta tamamlandı
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bulgaristan'ı 2-0 yendi. Bu sonuçla gruptaki 5. maçında 4. galibiyetini elde eden Türkiye, ikinci sırada yer aldı. Puansız Bulgaristan ise son sırada kaldı. Grubun diğer maçında Gürcistan'ı 4-0 yenen İspanya, 15 puanla liderliğini sürdürdü.

Milli takım, gruptaki son maçını 18 Kasım'da Sevilla'da İspanya ile oynayacak. Son maçta milli takımın galip gelmesi durumunda puan eşitliği sağlanacak ve genel averaja bakılacak. İspanya'nın +19 averajı bulunurken milli takımın averajı +5.

B Grubu'nda İsviçre, konuk ettiği İsveç'i 4-1 yenerek Dünya Kupası'na katılma yolunda büyük şans yakaladı. Kosova ise deplasmanda Slovenya'yı 2-0 yenerek ilk 2 sırada yer almayı garantiledi.

C Grubu'nda Danimarka, konuk ettiği Belarus ile 2-2 berabere kalırken Yunanistan ise ağırladığı İskoçya'yı 3-2 yendi. Bu sonuçların ardından Danimarka ve İskoçya'nın ilk 2 sırada yer alması kesinleşti.

H Grubu'nda Avusturya, deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi'ni 2-0 yendi. Bosna Hersek ise ağırladığı Romanya'yı 3-1 mağlup etti ve Avusturya ile birlikte ilk 2 sırada yer almayı garantiledi.

J Grubu'nda Belçika, deplasmanda Kazakistan ile 1-1 berabere kalırken Galler ise deplasmanda Lihtenştayn'ı 1-0 yendi. Bu sonuçla grup lideri Belçika, Dünya Kupası bileti için son hafta maçlarını bekleyecek.

Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan 12 takım, doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek. Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 ekip mücadele edecek. Play-off maçları, 2026'nın mart ayında oynanacak. Play-off kura çekimi, 20 Kasım Perşembe günü İsviçre'nin Zürih kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek.

Alınan sonuçlar şöyle:

- B Grubu

İsviçre-İsveç: 4-1

Slovenya-Kosova: 0-2

- C Grubu

Danimarka-Belarus: 2-2

Yunanistan-İskoçya: 3-2

- E Grubu

Türkiye-Bulgaristan: 2-0

Gürcistan-İspanya: 0-4

- H Grubu

Kıbrıs Rum Kesimi-Avusturya: 0-2

Bosna Hersek-Romanya: 3-1

- J Grubu

Kazakistan-Belçika: 1-1

Lihtenştayn-Galler: 0-1

  • FIFA Dünya Kupası
  • Avrupa Elemeleri
  • Grup Maçları

