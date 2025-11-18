İSTANBUL 22°C / 14°C
  Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün maçları tamamlandı
Spor

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün maçları tamamlandı

Avrupa Elemeleri'nde oynanan 6 karşılaşmanın ardından Almanya ve Hollanda, gruplarını lider bitirerek 2026 Dünya Kupası'na doğrudan katılım hakkı elde etti. Arnavutluk, Ukrayna, İtalya ve Polonya'nın da aralarında olduğu 7 takım ise play-off biletini aldı.

AA18 Kasım 2025 Salı 01:31 - Güncelleme:
Almanya ve Hollanda, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Avrupa elemelerinde 10. hafta heyecanı, A,G ve L gruplarında oynanan 6 maçla devam etti.

A Grubu'nda Almanya, sahasında Slovakya'yı 6-0 mağlup ederek 15 puanla grubu lider tamamladı.

Leipzig şehrindeki Red Bull Arena oynanan karşılaşmada, Galatasaray forması giyen Leroy Sane 2 gol, Nick Woltemade, Serge Gnabry, Ridle Baku ve Assan Ouedraogo ise birer gol kaydetti.

G Grubu'nda lider Hollanda ise Litvanya'yı 4-0 yenerek 20 puana ulaştı.

Bu sonuçlarla beraber gruplarını lider tamamlayan Hırvatistan, İngiltere, Fransa, Portekiz, Norveç, Hollanda ve Almanya Dünya Kupası'na kaldı.

Gruplarını ikinci olarak bitiren Arnavutluk, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti, İtalya, Slovakya, Çekya ve Polonya ise play-off oynayacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Kuzey İrlanda-Lüksemburg: 1-0

Almanya-Slovakya: 6-0

G Grubu:

Malta-Polonya: 2-3

Hollanda-Litvanya: 4-0

L Grubu:

Çekya-Cebelitarık: 6-0

Karadağ-Hırvatistan: 2-3

