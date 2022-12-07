Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman? 2022 FIFA dünya kupası çeyrek final eşleşmeleri

Dünya Kupası çeyrek final maçları için takımların eşleşmeleri belli oldu. ABD'yi 3-1 yenen Hollanda, Avustralya'yı 2-1 mağlup eden Arjantin ile eşleşti. Senegal'e 3-0 üstünlük kuran İngiltere ise Polonya'yı 3-1'lik skorla eleyen son şampiyon Fransa'nın rakibi oldu. Peki Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman? İşte 2022 FIFA dünya kupası çeyrek final eşleşmeleri

2022 FIFA DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ



Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Turnuvanın son 16 turunda oynanan 8 maçın 7'sini favori takımlar kazanırken, Fas büyük bir sürprize imza attı.

Şimdi ise gözler Dünya Kupası çeyrek final maçlarına çevrildi.

ABD'yi 3-1 yenen Hollanda, Avustralya'yı 2-1 mağlup eden Arjantin ile eşleşti. Senegal'e 3-0 üstünlük kuran İngiltere ise Polonya'yı 3-1'lik skorla eleyen son şampiyon Fransa'nın rakibi oldu.

Güney Kore'yi 4-1 yenen Dünya Kupalarının en başarılı takımı Brezilya, Japonya'ya penaltılarda üstünlük sağlayan Hırvatistan'ın karşısına çıkacak. İsviçre'yi 6-1 mağlup eden Portekiz ise İspanya'yı penaltı atışları sonucunda saf dışı bırakan Fas ile mücadele edecek.

Afrika ekibi, 2010 Dünya Kupası şampiyonu İspanya'ya normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 tamamlanan maçta penaltılarda üstünlük kurdu ve tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Dünya Kupası tarihinde adını çeyrek finale yazdıran 4. Afrika ekibi olan Fas, bu başarıya ulaşan ilk Arap ülkesi unvanını da elde etti.

Hollanda, Arjantin, Fransa, İngiltere, Hırvatistan, Brezilya ve Portekiz ise sürprize izin vermedi ve kupada son 8'e kalmayı başardı.

DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?



2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları, Aralık ayının 9-10 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Dünya Kupası Çeyrek final eşleşmeleri şöyle gerçekleşti:

Portekiz - Fas

Hollanda - Arjantin

Hırvatistan - Brezilya

İngiltere - Fransa

Hırvatistan-Brezilya ve Hollanda Arjantin maçları 9 Aralık Cuma günü oynanacak.

Fas-Portekiz ile İngiltere-Fransa maçları ise 10 Aralık Cumartesi günü oynanacak.