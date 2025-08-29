İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2025 Cuma / 6 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1509
  • EURO
    48,0128
  • ALTIN
    4505.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dünya Kupası Elemeleri'ne doğru! A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
Spor

Dünya Kupası Elemeleri'ne doğru! A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde iki kritik karşılaşmaya çıkacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

Haber Merkezi29 Ağustos 2025 Cuma 13:58 - Güncelleme:
Dünya Kupası Elemeleri'ne doğru! A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
ABONE OL

A Milli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek aday kadrosu belli oldu.

Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği listede şu isimler yer aldı:

Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Demir Ege Tiknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

Ay-yıldızlı futbolcular, 1 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'de TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. İlk antrenman ise aynı gün saat 18.00'de yapılacak.

Türkiye, elemelerde E Grubu'nda İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile karşılaşacak. Grupta lider bitiren ekip doğrudan Dünya Kupası bileti alacak, ikinci olan ise play-off oynayacak.

İLK SINAV GÜRCİSTAN

Milliler, gruptaki ilk sınavını 4 Eylül Perşembe günü Tiflis'te Gürcistan karşısında verecek. Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'ndaki mücadele TSİ 19.00'da başlayacak. A Milli Takım, 7 Eylül Pazar günü ise İspanya ile Konya'da kozlarını paylaşacak. Karşılaşmanın başlama saati 21.45.

ÖNERİLEN VİDEO

İstasyonu dumanlar kapladı: Faciadan dönülen anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.