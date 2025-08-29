A Milli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek aday kadrosu belli oldu.

Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği listede şu isimler yer aldı:

Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Demir Ege Tiknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

Ay-yıldızlı futbolcular, 1 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'de TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. İlk antrenman ise aynı gün saat 18.00'de yapılacak.

Türkiye, elemelerde E Grubu'nda İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile karşılaşacak. Grupta lider bitiren ekip doğrudan Dünya Kupası bileti alacak, ikinci olan ise play-off oynayacak.

İLK SINAV GÜRCİSTAN

Milliler, gruptaki ilk sınavını 4 Eylül Perşembe günü Tiflis'te Gürcistan karşısında verecek. Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'ndaki mücadele TSİ 19.00'da başlayacak. A Milli Takım, 7 Eylül Pazar günü ise İspanya ile Konya'da kozlarını paylaşacak. Karşılaşmanın başlama saati 21.45.