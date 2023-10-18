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Spor

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde 5 karşılaşma oynandı

FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri 4. hafta maçlarında dün gece 5 karşılaşma oynandı. Haftanın en önemli maçlarında Arjantin, Peru'yu Lionel Messi'nin golleriyle 2-0 geçerken, Brezilya, Uruguay'a aynı skorla mağlup oldu.

AA18 Ekim 2023 Çarşamba 11:10 - Güncelleme:
Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde 5 karşılaşma oynandı
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FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri 4. hafta maçlarında Arjantin, Peru'yu 2-0 yenerken, Brezilya, Uruguay'a 2-0 mağlup oldu.

FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri 4. haftasında 5 maç oynandı.

Arjantin, yıldız golcüsü Lionel Messi'nin ilk 11'de sahaya çıktığı maçtaki 32. ve 42. dakikalardaki golleriyle deplasmanda Peru'yu 2-0 mağlup etti.

Messi, bir önceki eleme maçında, Paraguay'a karşı oyuna 53. dakikada girmişti.

Bu galibiyetle, Arjantin elemelerde 4'te 4 yaparak 12 puanla grupta zirvede yer aldı.

BREZİLYA URUGUAY'A YENİLDİ

Brezilya ise deplasmanda Uruguay'a 42. dakikada Darwin Nunez ve 77. dakikada Nicolas de la Cruz'un golleriyle 2-0 yenildi.

Brezilya'nın yıldız futbolcu Neymar, maçta dizinden sakatlanarak 45+4. dakikada oyundan çıktı. Takım doktorunun sakatlığın boyutu ile açıklama yapmak için erken olduğunu söylediği belirtildi.

Bu maçın ardından, Uruguay ve Brezilya, grupta 7'şer puanla Arjantin'in ardından sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada bulunuyor.

Alınan sonuçlar şöyle:

Venezuela - Şili: 3-0

Paraguay - Bolivya: 1-0

Ekvador - Kolombiya: 0-0

Uruguay - Brezilya: 2-0

Peru - Arjantin: 0-2

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