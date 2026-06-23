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  • Dünya Kupası hayalimiz yarım kaldı! İşte tarihi hezimetin 3 nedeni
Spor

Dünya Kupası hayalimiz yarım kaldı! İşte tarihi hezimetin 3 nedeni

A Milli Futbol Takımı 24 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti. İşte analizler sonucunda erken vedanın perde arkasındaki nedenler...

AKŞAM23 Haziran 2026 Salı 09:06 - Güncelleme:
Dünya Kupası hayalimiz yarım kaldı! İşte tarihi hezimetin 3 nedeni
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1 - 180 dakikada çekilen 62 şutun sadece 12'si kaleyi buldu. Santrfor eksikliği çok net şekilde ortaya çıktı.

2 - %75 topa sahip olma oranı yakalandı ancak iki mücadelede de katı savunmalar bir türlü aşılamadı.

3 - Defansif anlamda ezilmedik fakat kritik anlarda yapılan bireysel hatalar, rakiplerin altın fırsat oldu.

24 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası'nda 'Final' hayali kurarken, 'Hüsran' yaşadık. Bu kadar özel yeteneklere sahip Bizim Çocuklar'ın 180 dakikalık performansı aslında sorunun kaliteden çok, organizasyonda olduğunu, teknik ve taktik yetersizliklerden kaynaklandığını gözler önüne seriyor. 'Pozitif' gibi görünen istatistiklerin 'Negatif' yönüne bakıldığında oklar Teknik Direktör Vincenzo Montella'yı gösteriyor. İşte 'İstatiksel analiz'ler sonucunda 'Tarihi hezimetin' 3 önemli nedeni:

1- 69 ŞUTUN 29'U UZAKLARDAN

Montella'nın kadrosunda doğal bir golcünün bulunmaması takıma pahalıya patladı. Opta verilerine göre Türkiye, 2 maçta toplam 62 şut çekti; bunların sadece 12'si kaleyi buldu. Şutların %51.4'ü ceza sahası dışından atıldı. Hatta çekilen şutların 29 tanesi, kaleye yaklaşık 22 metre veya daha uzak mesafelerden kalabalık savunma bloklarının üzerinden denendi. Bu tablo, 1966'dan bu yana Dünya Kupası tarihinde bir takımın gol atamadan iki maçta ulaştığı en yüksek şut sayısı olarak kayıtlara geçti. Geçmişte bu istatistiğe sahip takımların en az 3 veya 4 gol atması da bu konudaki sıkıntıyı gözler önüne seriyor.

2- YILDIZLARA DESTEK VERİLMEDİ

Bizim Çocuklar, disiplinli ve alçak blok savunmalara karşı taktiksel acemiliğin de kurbanı oldu. Hem Avusturalya hem de Paraguay maçları neredeyse birbirinin kopyasıydı. Kompakt, derin savunma düzenleri düzenleriyle oyunun bizim hakimiyetimizde olmasına rakip izin verdi. Türkiye daha çok ceza sahası dışından şut atmaya zorlandı. Pozisyonlar disiplinli ve organize değildi, rakip de bunları memnuniyetle karşıladı. O yüzden %75 topa sahip olma oranına rağmen alternatif çözüm üretilemediği için kısır bir döngü yaşandı. Kenan ve Arda'ya destek verilmedi.

3-KRİTİK ANLARDA KAYIPLAR

Savunma anlamında Türkiye iki maçta da rakiplerine ezilmedi. Ne var ki en kritik eşiklerde yapılan ölümcül hatalar turnuvanın kaybedilmesinde başrolü oynadı. Alınan her iki mağlubiyette de Teknik Direktör Vincenzo Montella, takımın yakaladığı momentumu yanlış zamanda yaptığı hamlelerle bozdu. Mücadelelerin genelinde sergilenen dirençli oyuna rağmen, Ay-yıldızlı futbolcuların anlık bireysel hataları turnuvaya damga vurdu.

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