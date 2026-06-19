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Spor

Dünya Kupası için Los Angeles'ta Türkiye tanıtım alanı açıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı desteğiyle Los Angeles'ta 2026 Dünya Kupası'na özel Türkiye tanıtım alanı kuruldu. “Türkiye burada” sloganıyla açılan alanda maç yayınları, medya çalışmaları, gastronomi etkinlikleri ve çeşitli deneyim alanları yer alacak.

AA19 Haziran 2026 Cuma 00:32 - Güncelleme:
Dünya Kupası için Los Angeles'ta Türkiye tanıtım alanı açıldı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında ABD'nin Los Angeles kentinde "Türkiye is Here" (Türkiye burada) sloganıyla "Turkish Vibe Zone" etkinlik ve deneyim alanını hayata geçirdi.

Gloria Molina Grand Park içerisinde 3050 metrekarelik alanda, 26 Haziran'a kadar A Milli Futbol Takımı'nın oynayacağı karşılaşmaların takibi ve basınla ilişkiler başta olmak üzere Türkiye'nin tanıtımına yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

"Turkish Vibe Zone", karşılaşmaların naklen sunulacağı dev ekran, çeşitli medya içeriklerinin gerçekleştirileceği içerik stüdyosu, ziyaretçilerin kullanımına açık fotoğraf kabini, Türk lezzetlerinin ikram edileceği gastronomi alanı, protokol ağırlama, röportaj alanı, medya entegrasyonunun sağlanacağı basın merkezi ve sponsor stantlarının yer alacağı marka deneyim alanlarından oluşacak. Ayrıca konserler ve ünlü isimlerin ziyaretleri gibi etkinlikler de gerçekleşecek.

Alandaki basın merkezi, Türkiye'den organizasyonun takibi için görevlendirilmiş basın mensuplarının irtibat ve koordinasyon noktası olacak. Medya çalışanları, bu alanda röportaj ve çekim yapabilecek.

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