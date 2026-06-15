Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın birlikte ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası'nda grup etabı maçları devam ediyor. Turnuvada D grubunda yer alan A Milli Takım, ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.

A MİLLİ TAKIM'IN TUR İHTİMALLERİ

Grupta oynanan bir diğer maçta ABD, Paraguay'ı 4-1 yenmişti. İlk maçların ardından D grubunda A Milli Takım üçüncü sırada yer aldı. 2026 Dünya Kupası'nda D grubunda oynanan maçların sonrasında Athletic, takımların tur ve sıralama tahminlerini güncelledi.

Yapılan tahminlerin 100 bin simülasyon üzerinden değerlendirildiği belirtilirken A Milli Takım'ın yüzde 52 ihtimalle son 32'ye kalacağı öngörüldü.

A Milli Takım'ın birinci olma ihtimalinin yüzde 11, ikinci sırada yer almasının yüzde 14 ve üçüncü sırada grubu bitirme olasılığının ise yüzde 26 olduğu aktarıldı.

2026 Dünya Kupası'nda A Milli Takım, sırasıyla Paraguay ve ABD ile karşı karşıya gelecek. Milli Takım Paraguay'la 20 Haziran'da, ABD ile 26 Haziran'da karşı karşıya gelecek.