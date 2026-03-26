26 Mart 2026 Perşembe / 8 Sevval 1447
  Dünya Kupası kıtalararası play-off yarı finalleri yarın
Spor

Dünya Kupası kıtalararası play-off yarı finalleri yarın

FIFA 2026 Dünya Kupası kıtalararası play-off etabında yarı final karşılaşmaları yarın gece saatlerinde başlıyor. Bolivya-Surinam ve Yeni Kaledonya-Jamaika eşleşmelerinin galipleri, Dünya Kupası bileti için finale yükselecek.

AA26 Mart 2026 Perşembe 09:54 - Güncelleme:
FIFA 2026 Dünya Kupası kıtalararası play-off yarı final karşılaşmaları yarın yapılacak.

FIFA 2026 Dünya Kupası'na, kıtalararası play-off etabından iki takım katılma hakkı elde edecek.

ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Yarın oynanacak yarı final maçları programı şöyle:

01.00 Bolivya-Surinam:

06.00 Yeni Kaledonya-Jamaika

Kıtalararası play-off eşleşmeleri:

1. Yol: Yeni Kaledonya-Jamaika / Demokratik Kongo

2. Yol: Bolivya-Surinam / Irak

ÖNERİLEN VİDEO

Giresun'da kahreden son

Kapat
Video yükleniyor...

