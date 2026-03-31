Dünya Kupası öncesi beklenmedik karar! Gana'da Otto Addo dönemi sona erdi

Gana Futbol Federasyonunu, Dünya Kupası'na 72 gün kalan teknik direktör Otto Addo ile yolların ayrıldığını duyurdu.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına 72 gün kala Gana Milli Takım Teknik Direktörü Otto Addo'nun görevden alındığı duyuruldu.

Gana Futbol Federasyonunun (GFA) açıklamasında, "GFA, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Otto Addo ile derhal geçerli olmak üzere yollarını ayırmıştır. Federasyon, yeni teknik direktörü en kısa sürede açıklayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Addo'nun ayrılışı, dün hazırlık maçında Almanya'dan alınan 2-1'lik yenilgi ve geçen cuma Avusturya'ya 5-1'lik mağlubiyetin ardından geldi.

ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.

Gana, L Grubu'nda İngiltere, Panama ve Hırvatistan ile karşılaşacak.

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'un göbeğinde İBB'den tehlikeli yıkım: 5 katlı bina yerle bir oldu, çevre binalar zarar gördü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
