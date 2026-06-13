Dünya Kupası öncesi İngiltere'ye soğuk duş

2026 Dünya Kupası L Grubu'nda yer alan İngiltere ilk maç öncesi hırsızlık şoku yaşadı.

Daily Mail'de yer alan haberde Yıldız oyuncuların kramponları ve takımın antrenman ekipmanları, Florida'dan Kansas City'deki antrenman tesisine nakliye sırasında çalındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Harry Kane ve Jude Bellingham gibi isimlere ait kramponların da çalındığı öne sürüldü.

Kansas City Polis Departmanı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Kansas City'ye gelen ve içinde bazı eşyaların eksik olduğu bir ekip aracından ekipman çalınması olasılığıyla ilgili soruşturma yürütüyoruz. Soruşturma devam ediyor."

İngiltere Dünya Kupası'ndaki ilk maçına Çarşamba günü Hırvatistan karşısında çıkacak.