A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlıların Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçı Chobani Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak. Mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.

Millilerde karşılaşma öncesinde Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Eskihellaç'ın tedavileri sürüyor. Kaptan Hakan Çalhanoğlu ise takımdan ayrı çalışıyor.

MUHTEMEL 11'LER:

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Aral Şimşir, Deniz Gül.

Kuzey Makedonya: Dimitrievski, Musliu, Velkoski, Zajkov, Jankulov, Alimi, Bardhi, Alioski, Miovski, Eljif Elmas, Rastoder.

MİLLİLER, 1696 GÜN SONRA "KADIKÖY"DE

A Milli Futbol Takımı, 4 yıl 7 ay 23 gün sonra İstanbul Chobani Stadı'nda maça çıkacak.

Türkiye, son olarak 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile 8 Ekim 2021'de oynanan ve 1-1 sona eren müsabakada Kadıköy'de boy göstermişti.

Ay-yıldızlı ekip, 1696 gün sonra Kadıköy'de sahada yer alacak.

İKİNCİ HAZIRLIK MAÇI VENEZUELA İLE

A Milli Takım, Dünya Kupası öncesi ikinci hazırlık maçında ise 7 Haziran Pazar günü ABD'nin Florida eyaletinde Venezuela ile karşılaşacak.

Mücadele, Fort Lauderdale kentindeki maç, Inter Miami FC Stadı'nda TSİ 01.00'de oynanacak.

Dünya Kupası'nda ilk grup maçında Avustralya ile karşılaşacak milliler, ABD'deki ana kamp merkezi Arizona Mesa'ya geçecek.