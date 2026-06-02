Kerem, Kenan, Abdülkerim, Uğurcan, Ferdi dün yoktu.

Can Uzun ilk kez 11'de çıktığı maçta gol-asist yaptı.

Orkun son 4 milli maçta 1 gol 2 asistle oynadı.

Dünya Kupası öncesinde ilk hazırlık maçını Kadıköy'de Kuzey Makedonya karşısında oynayan Bizim Çocuklar vatandaşlarımıza umut dağıttı. Uğurcan, Hakan, Kenan, Arda, Kerem, Kenan gibi as oyuncuların yerine başlayan Oğuz Aydın, Can Uzun, Yunus Akgün, Deniz Gül gibi gençdinamik isimler rakibi adeta ilk dakikadan boğdu. Kontrollü futbol oynatmaya çalışan Vincenzo Montella, seyircilerimizin önünde hayli baskın bir takım izletti. Takımlarında forma şansı bulmakta zorlanan Altay, Çağlar, Salih, Oğuz gibi isimler hem iştahlıydı hem de etkiliydi. Merkezdeki maestro Orkun Kökçü ise delici koşularıyla dikkat çekti. Gecenin parlayan ismi şüphesiz Can Uzun oldu. Daha 12. saniyede direğe takıldı ama aramaya devam etti. Milli Takım; Arda ve Kenan'dan sonra dünya çapında genç bir süperstara daha sahip olacak gibi... Hani derler ya "Daha bu takıma X eklenecek" diye. 2. yarı girenlerle nasıl bir kadroya sahip olduğumuzu gördük.

TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM

Kuzey Makedonya'da forma giyen eski F.Bahçeli futbolcular Eljif ve Alioski, ülkemiz hakkında olumlu sözler kullandı. Eljif, "Türkiye'yi çok seviyorum. Nasipse yine oynamak istiyorum. Bu takım çeyrek fi nale çıkar" derken Alioski ise "İnsanın evine dönmesi, oynadığı yere gelmesi mutluluk verici. Türkiye güçlü ve değerli" dedi.

HEDEFİMİZ KUPAYI ALMAK

Altay Bayındır: "Hocamızın dediklerini yaptık önde bastık. Önemli ve uzun bir periyot var. İnşallah kupayı alırız ve vatanımızı sevince boğarız. Ben kendimi hazır tutuyorum. Oynamamak etken ama biz profesyoneliz. Taraftarlarımız arkamızda büyük güç oluyorlar, destek veriyorlar. Çok güzel arkadaşlık var kim oynarsa hakkını verir."

GURURLANDIRMAK İSTİYORUZ

Orkun Kökçü: "Maça iyi başladık, rakibi önde baskıyla zorladık. Erken gol rahatlattı. Üst seviyede oynadık, rahat galibiyet oldu. Milletimizi gururlandırmak istiyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz."

BANA TEKLİF YAPMAYIN

Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella maçtan sonra böyle konuştu: "Tempolu oynamak bizim için çok önemliydi. Futbolcularımızın ciddiyetini sahada gördüğümde ayrı bir memnun kaldım. Burası milli takım olduğu için her maç bizim için çok ciddi. Halkımıza mesajım enerjimiz tavan. Kondisyonunu bulması gereken oyuncularımız var. Kenan, Hakan, Kerem, Arda gibi. Ferdi de ufak sakatlıkla geldi, onları yetiştirmeye çalışıyoruz. Can ve Deniz'i takıma ben çağırdım, keşke 11 oyuncudan fazla oynatabilsem. Bütün enerjim ve sevgim Milli Takım için. Menajerime 'hiçbir teklifi getirme' dedim. Bütün odağım burası.